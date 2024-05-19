Нетрезвый подросток протаранил десять авто в Красноярске

В Красноярске нетрезвый 16-летний парень протаранил десять припаркованных автомобилей. Известно, что молодой человек без спроса сел за руль родительской Toyota.

«Экипаж дорожно-патрульной службы незамедлительно выехал на место происшествия. Сотрудниками полиции было установлено, что водитель иномарки повредил 10 стоящих автомобилей и скрылся в направлении поселка Сухая Балка. Предварительно, в результате никто не пострадал», - сообщали в региональном управлении МВД России.

Нашли парня в СНТ «Луч». Он не смог справиться с управлением машины и устроил ДТП, в результате которого авто перевернулось.

После медицинского освидетельствования выяснилось, что содержание алкоголя в крови парня составило 0,5 промилле.

«В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, оставление места дорожно-транспортного происшествия», - указали правоохранители.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.