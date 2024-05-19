Солистка Ярославской филармонии погибла в ДТП

Оперная певица, солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель детской школы искусств им. Л. В. Собинова в Ярославле Елена Лумми погибли в ДТП в ночь на 19 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Евраев.

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"Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми. <…> Огромная потеря. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Евраев.

Хрипкова была лауреатом всероссийских и международных конкурсов, стажировалась в Италии. Певица участвовала в международном театральном проекте - мюзикле Дугласа Пэшли, а также выступала с концертами во многих странах, включая Бельгию, Вьетнам, Германию, Испанию, Италию, Португалию, Сербию и другие. Хрипкова записала четыре сольных альбома.

"Она сотрудничала с ведущими оркестрами и лучшими коллективами, гастролировала по всему миру, училась у знаменитых маэстро вокала, при этом была очень скромным и открытым человеком и навсегда сохранила любовь и верность русской культуре", - отметил губернатор.

Елена Лумми более 30 лет работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л. В. Собинова в Ярославле. Она вела класс фортепиано, руководила фортепианным ансамблем. Ее выпускники занимали высокие места на престижных конкурсах.