В Тихорецком районе Кубани в ДТП погибли три человека

Три человека погибли на автодороге "Обход города Тихорецка" при столкновении легкового автомобиля с грузовым в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

"Сегодня в Тихорецком районе на автодороге "Обход города Тихорецка" 59-летний житель Новопокровского района за рулем Hyundai Creta не справился с управлением и столкнулся с стоящим на обочине грузовым Renault", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель легкового автомобиля и его две пассажирки погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.