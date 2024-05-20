Движение на площади Тверская Застава ограничено из-за ДТП

Из-за столкновения двух автомобилей на площади Тверская Застава ограничено движение, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На площади Тверская Застава на перекрестке столкнулось два автомобиля. <...> Занята одна полоса из пяти в сторону области. Выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.