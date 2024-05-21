Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани выросло до трех

В полиции Краснодарского края уточнили количество пострадавших в результате столкновения вахтового автобуса с грузовым автомобилем в Туапсинском районе региона. По новым данным, три человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

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"По уточненной информации, в салоне автобуса находились 6 студентов одного из сочинских колледжей. Двое молодых людей госпитализированы", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также ранее в больницу направили водителя грузовика.

По словам начальника Госавтоинспекции Туапсинского района Сергея Камбулова, автобус выехал на встречную полосу на повороте.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Туапсинском районе Кубани скончался водитель автобуса ПАЗ, который вез пассажиров.