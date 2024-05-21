Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в районе дома №69 корпус 1 столкнулись два авто. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На текущий момент на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших находятся на уточнении.

Из-за затрудненного движения автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда, следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В тот же день водитель автомобиля сбил пешехода на Ярославском шоссе в районе дома №121б.

Другой случай произошел накануне, 21 мая, на внешней стороне 32-го километра МКАД. В правом ряду загорелся автомобиль.