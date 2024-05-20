Грузовик задавил мальчика на самокате в Петербурге

Четырехлетний мальчик погиб под колесами грузовика на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге 20 мая, сообщается в Telegram-канале полиции региона. Мать ребенка не успела отреагировать и он оказался под колесами машины.

46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Газ», при повороте направо во двор совершил наезд на 4-летнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате, — сообщили в МВД.

Сотрудники полиции начал проверку по факту происшествия.

РЕН ТВ опубликовала видео момента ЧП.

Ранее женщина 1960 года рождения за рулем автомобиля Nissan Tiida переехала своего мужа на улице Калинина в Ачинске в Красноярском крае, перепутав педали. От полученных травм мужчина 1955 года рождения скончался до приезда скорой.

Мужчине стало плохо, после чего он вышел из машины, взволнованная жена покинула салон вслед за ним, забыв поставить автомобиль на ручник. Когда транспорт покатился, женщина вернулась за руль, но перепутала педали и задавила мужа.