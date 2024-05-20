В Курской области в ДТП с участием легковых машин и "Камаза" пострадали шесть человек

Столкновение трех легковых автомобилей Citroën, Chevrolet Aveo и Opel Vectra с "Камазом" произошло в Курской области, в ДТП пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП получили ранения шесть человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 18:40 мск на 505-м км автодороги М-2 "Крым", предварительно, столкнулись четыре машины: Citroën под управлением женщины 1996 года рождения, Chevrolet Aveo - под управлением женщины 1987 года рождения, Opel Vectra - под управлением водителя 1963 года рождения и "Камаз" - под управлением водителя 1976 года рождения.