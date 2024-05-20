В Прикамье на трассе М-7 Волга столкнулись три большегруза

Три большегруза столкнулись на 466-м км трассы М-7 Волга в Краснокамском округе Пермского края, в результате чего возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что произошло возгорание в результате столкновения трех большегрузных автомобилей в Краснокамском городском округе на 466 км автодороги М-7 Волга", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в результате ДТП поступило в 20:03 (18:03 мск). На месте тушения работали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал, уточнили в управлении МЧС.

Госавтоинспекция Прикамья в настоящий момент уточняет обстоятельства аварии.