Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Курском

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Курской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. Уточняется, что авария произошла на автодороге М2 «Крым». По данным ведомства, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик КАМАЗ.

В результате ДТП получили ранения шесть человек, из них трое детей, — заявили в УМВД.

Ранее, 18 мая, на участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки в Ленобласти, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водителя последней предварительно посчитали виновником аварии, он попал в больницу в тяжелом состоянии. Предполагается, что автолюбитель попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.

Кроме того, в Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. По данным правоохранителей, в одном из автомобилей находился ребенок, он выжил и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Октябрьском мосту в Красноярске. В результате инцидента серьезно пострадал 10-летний мальчик. По данным РЕН ТВ, ребенок лишился ноги.