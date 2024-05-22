В Москве на Ленинградском шоссе частично перекрыто движение из-за массового ДТП

В Москве на Ленинградском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На 29 км Ленинградского шоссе, в районе д. 366 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону области затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.