В Петербурге мужчина украл сумку и его сразу же сбил автомобиль

В Санкт-Петербурге мужчина попал под колеса сразу после того, как украл из кафе чужую сумку. Об этом городская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

«Подсудимый заметил на диване оставленные вещи и решил похитить их. Скрываясь с места преступления, Иванов вышел на улицу, стал перебегать дорогу и попал под машину. В сознание подсудимый пришел только в больнице», — говорится в публикации.

Сам инцидент произошел в июле прошлого ода. Отмечается, что в сумке находилась одежда. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что водитель из Нижнего Тагила сбил мать и ее маленького сына на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Липовом тракте. По предварительной информации, 35-летний мужчина на машине марки Mitsubishi не остановился и наехал на семью. В результате ДТП мать с ребенком доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести». В беседе с правоохранителями россиянин пояснил, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил пешеходов. Выяснилось, что светопропускаемость передних стекол автомашины не соответствовала нормативным требованиям.