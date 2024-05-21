Последствия смертельного ДТП с вахтовым автобусом попали на камеру в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погиб водитель автобуса.

В Туапсинском районе Краснодарского края на автодороге Майкоп – Туапсе водитель вахтового автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП от полученных травм скончался 62-летний водитель автобуса. Пострадавший водитель грузовика госпитализирован.

На месте аварии работают инспекторы ДПС, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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