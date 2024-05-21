Последствия смертельного ДТП с вахтовым автобусом попали на камеру в Краснодарском крае
В Краснодарском крае вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погиб водитель автобуса.
В Туапсинском районе Краснодарского края на автодороге Майкоп – Туапсе водитель вахтового автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП от полученных травм скончался 62-летний водитель автобуса. Пострадавший водитель грузовика госпитализирован.
На месте аварии работают инспекторы ДПС, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция VSE42.Ru писала, что двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Ингушетии.