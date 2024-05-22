В Магадане полицейские применили огнестрельное оружие для задержания водителя, который создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

«Во время вечернего патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль без переднего бампера, который двигался на большой скорости по проспекту Ленина. Требование полицейских об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Уходя от преследования, он увеличил скорость и проезжал регулируемые перекрестки на запрещающий сигнал светофора, чем создавал угрозу для жизни и здоровья окружающих. На прямых участках дороги инспектор произвел несколько прицельных выстрелов по колесам. После повреждения заднего левого колеса нарушитель остановился», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автолюбителем оказался житель областного центра, у которого не было права на управление транспортным средством.