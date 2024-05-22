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Российская модель Playboy разбила Jaguar, который купила неделю назад

Российская модель Playboy разбила автомобиль, который приобрела неделю назад. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Российская модель Playboy разбила Jaguar, который купила неделю назад
© Газета.ру
«25-летняя Анастасия Казанцева накануне попала в ДТП в 30-ти км от Нижнего Новгорода. Девушка на синем Jaguar F-Type во время дождя не справилась с управлением и на скорости врезалась в разделительное ограждение», — говорится в сообщении.

Водитель не пострадала. Машина же уничтожена и не подлежит восстановлению. Женщина купила машину неделю назад решила поехать из Москвы в родную Пермь.

Отмечается, что Анастасия Казанцева - модель, певица и музыкальная ведущая. Победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023. В феврале попала на обложку Playboy Monaco.

До этого в Петербурге объявляли план «Перехват» из-за водителя-мигранта с пистолетом. По данным СМИ, в 21:30 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в Калининском районе мужчина за рулем китайского автомобиля сбил мотоциклиста, после чего продемонстрировал пистолет и скрылся, уехав в сторону Северного проспекта. Отмечается, что пострадавшему мотоциклисту не понадобилась медицинская помощь.

ДТП
Jaguar F-Type
Jaguar
Анастасия Казанцева
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