Российская модель Playboy разбила купленный неделю назад Jaguar

Анастасия Казанцева, российская модель Playboy, разбила синий Jaguar F-Type, приобретенный неделю назад. Девушка не пострадала, пишет Telegram-канал SHOT.

Анастасия Казанцева — модель, певица и музыкальная ведущая. Победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023. В феврале попала на обложку Playboy Monaco.

Инцидент произошел в 30-ти км от Нижнего Новгорода. Модель во время дождя не справилась с управлением и на скорости врезалась в разделительное ограждение.

По данным портала, 25-летняя Казанцева решила навестить живущих в Перми родителей и направилась к ним на новой машине.

Журналисты отметили, что Jaguar 2019 года выпуска «уничтожен и не подлежит восстановлению».

На популярных сервисах по продаже автомобилей Jaguar F-Type предлагают приобрести по цене от 3,9 до 22 млн рублей, в зависимости от состояния, пробега и комплектации.

Ранее сообщалось, что российская модель Playboy Мария Королева попала в ДТП на Бали. Девушка чудом осталась жива, но получила серьезные травмы.