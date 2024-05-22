Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком на шоссе Энтузиастов

В результате дорожной аварии на шоссе Энтузиастов погиб один из водителей. Об этом в среду, 22 мая, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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Отмечается, что ДТП произошло возле дома № 53 из-за несоблюдения дистанции. На дороге столкнулись «газель» и грузовик. Водитель «газели» от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

20 мая сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Авария произошла на Ивановском мосту. Водитель такси выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки «Инфинити». Таксист скончался на месте, его пассажирку и водителя «Инфинити» госпитализировали с травмами разной тяжести.