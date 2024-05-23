Движение на внутренней стороне столичного МКАД в районе 23-го километра перекрыто из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 23-го км МКАД (в районе съезда 24) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по внутренней стороне МКАД. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что задымление пассажирских автобусов в Петербурге связано с утечкой охлаждающей жидкости. Такие автобусы прозвали лазурными из-за яркого цвета.

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На всех автобусах, где был зафиксирован факт утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, герметичность охлаждающей жидкости была восстановлена (замена/подтяжка хомутов, замена резинотехнических изделий).