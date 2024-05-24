Жесткое ДТП произошло в Москве

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате жесткого ДТП в районе Выхино-Жулебино на востоке Москвы.

Как пишет РЕН ТВ, ДТП произошло возле одного из домов по улице Привольная – столкнулись черная иномарка и каршеринг. Из-за столкновения одна из машин перевернулась, а от ее передней части буквально практически ничего не осталось.

Очевидцы трагедии пишут в соцсетях, что помимо трех погибших, еще три человека пострадали.

В российском городе произошло ДТП с лосенком

Ранее «Свободная Пресса» писала о смертельном ДТП на территории Республики Алтай. Там водитель автомобиля Honda Accord не смог справиться с управлением, его машина съехала с дороги и перевернулась. В итоге погибли две девочки.