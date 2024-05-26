На востоке Подмосковья в ДТП погибла женщина

Женщина-водитель погибла, трехлетний ребенок доставлен в больницу в результате ДТП на востоке Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 03:00 мск на 37-м километре автодороги А-103 в районе городе Лосино-Петровский произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем марки Toyota, не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие.

В результате ДТП водитель погибла на месте происшествия, а трехлетний пассажир доставлен в медицинское учреждение.