Грузовик насмерть сбил мальчика в Москве

По факту ДТП в Южнопортовом районе столицы, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть»)», – рассказала Иванова.

Следствием установлено, что 24 мая водитель грузового автомобиля на 1-й ул. Машиностроения совершил наезд на восьмилетнего ребенка. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия.