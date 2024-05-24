Водители грузовиков устроили гонки и попали в ДТП

В Якутске мигранты устроили гонки на грузовиках по улицам города и попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по республике Саха (Якутия).

«Предварительно установлено, что 25-летний водитель, управляя транспортным средством «Скания Р8Х400 Р380», двигаясь со стороны ул. Красильникова в сторону ул. Ксенофонта Уткина, совершил столкновение с транспортным средством «Скания Р8Х400 Р380СВ8Х4Е» под управлением 20-летнего водителя, который от удара выехал на полосу встречного движения и съехал с дороги. Далее автомашина «Скания Р8Х400 Р380» совершила столкновение с транспортным средством Honda Fit Shuttle», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадали и водитель Honda, и женщина-пассажир. Водители грузовиков — граждане Таджикистана. Им вручены уведомления о выезде из России. У одного из них аннулирован ранее выданный вид на жительство.

До этого стало известно, что подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в соцсетях видеозаписи дорожного конфликта водителя внедорожника Mercedes-Benz G-Class с водителем «Газели» в Красногорске.

Конфликт произошел на Новорижском шоссе. Водитель Mercedes в пробке попытался вклиниться перед «Газелью», водитель которой его не пропустил. После этого Gelandewagen перегородил грузовику дорогу, а вышедший из него водитель выстрелил в дверь «Газели». От попадания пули на двери образовалась вмятина. Водителя «Мерседеса» разыскивают.