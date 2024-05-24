Мигранты устроили ДТП во время гонок на грузовиках в Якутске

В Якутии мигранты устроили гонки на грузовиках по улицам города и устроили ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Саха.

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Отмечается, что грузовики «Скания Р8Х400 Р380» и «Скания Р8Х400 Р380СВ8Х4Е» устроили ДТП днем 23 мая возле дома №14а проспекта Михаила Николаева. По итогам проверки было установлено, что их водители, которыми оказались граждане Таджикистана в возрасте 20 и 25 лет, решили устроить гонки.

«Водитель «Скания Р8Х400 Р380», двигаясь со стороны улицы Красильникова в сторону улицы Ксенофонта Уткина, не выдержал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством «Скания Р8Х400 Р380СВ8Х4Е», который от удара выехал на полосу встречного движения и съехал с дороги. Далее первый грузовик выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Honda Fit Shuttle, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в тексте.

Водитель и пассажир легкового автомобиля получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась.

В отношении водителей грузовиков составили 11 административных материалов. Кроме того их решили выслать из страны, аннулировав одному из них ранее выданный вид на жительство в РФ.