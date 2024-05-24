Автомобиль столкнулся с поездом в Крыму

Поезд по касательной столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в городе Феодосии в Крыму, водитель иномарки госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

"В Феодосии на железнодорожном переезде поезд по касательной столкнулся с легковым автомобилем, водитель машины доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

На ликвидацию последствий ДТП привлекались шесть единиц техники от РСЧС и 20 человек, а также четыре сотрудника пожарно-спасательного отряда.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда с легковым автомобилем. В ведомстве уточнили, что ДТП с участием пригородного поезда и Opel Frontera произошло на железнодорожном переезде перегона станций Айвазовская товарная - Айвазовская. Керченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.