Задержан сбивший мальчика на переходе в Москве водитель

Водителя грузовика, который проехал на красный сигнал светофора и сбил насмерть восьмилетнего мальчика, задержали. Об этом в пятницу, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Дорожно-транспортное происшествие было на пешеходном переходе на улице 1-й Машиностроения.

Восьмилетний ребенок погиб на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

22 мая автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего Алтуфьевское шоссе на северо-востоке Москвы. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они приступили к установлению всех подробностей трагедии.

В тот же день в северной части на улице Академика Королева трактор столкнулся с трамваем. В результате происшествия никто не пострадал, но движение транспорта, включая трамваи, было затруднено.