В Курске водитель иномарки сбил ребенка и взрослого

В Курске водитель на красном Mercedes E-сlass сбил ребенка и взрослого на тротуаре, после чего врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Авария произошла в субботу 25 мая около 19 часов вечера. По данным издания, 22-летний водитель автомобиля ехал на большой скорости по улице Дзержинского. Предварительно, он не справился с управлением. Уточняется, что сначала машина протаранила дорожный знак, после чего ее отбросило на тротуар.

Как рассказали изданию местные жители, данный водитель часто дрифтует на дорогах, не соблюдая ПДД. По их словам, в пятницу данная красная иномарка чуть не сбила пешеходов на улице Радищева.

Ребенок доставлен со множественными травмами в местную больницу. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Тракторозаводском районе Волгограда женщина за рулем сбила четверых 12-летних школьников на пешеходном переходе.