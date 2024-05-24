Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП в Челябинске

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Челябинске, пациентка не пострадала, фельдшеры доставлены в приемный покой другой бригадой скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Челябинске и после этого наехала на несколько препятствий.