Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП в Челябинске

В Челябинске в ДТП пострадали два фельдшера скорой помощи
Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Челябинске, пациентка не пострадала, фельдшеры доставлены в приемный покой другой бригадой скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Челябинске и после этого наехала на несколько препятствий.
"Пациентка не пострадала. Фельдшеры [двое человек] получили травмы. Доставлены другой бригадой СМП в приемный покой", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о последствиях ДТП.