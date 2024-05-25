Автомобиль перевернулся и загорелся на МКАД

Авария произошла на внешней стороне 17-го километра МКАД, где перевернулся и загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

В сообщении указывается, что это случилось после того, как автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о другой аварии на МКАД, где в результате столкновения трёх автомобилей погиб человек.