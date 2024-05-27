Грузовая машина перевернулась на МКАД и свалилась в кювет. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил источник РЕН ТВ.

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Авария произошла на внутренней стороне участка на 27-ом километре МКАД.

В настоящее время водителя грузового автомобиля осматривают врачи скорой помощи.

— Произошло опрокидывание фуры в кювет, водитель осматривается бригадой скорой помощи, — рассказал источник.

26 мая на внутренней стороне 44-го километра МКАД автомобиль совершил наезд на место ДТП.

25 мая на Московском скоростном диаметре столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла в районе дома № 3, корпус 14, на улице Дорожной.