Грузовая машина перевернулась на МКАД
Грузовая машина перевернулась на МКАД и свалилась в кювет. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил источник РЕН ТВ.
Авария произошла на внутренней стороне участка на 27-ом километре МКАД.
В настоящее время водителя грузового автомобиля осматривают врачи скорой помощи.
— Произошло опрокидывание фуры в кювет, водитель осматривается бригадой скорой помощи, — рассказал источник.
26 мая на внутренней стороне 44-го километра МКАД автомобиль совершил наезд на место ДТП.
25 мая на Московском скоростном диаметре столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла в районе дома № 3, корпус 14, на улице Дорожной.