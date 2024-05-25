Массовая авария с участием нескольких машин парализовала движение на юге Москвы

Массовая авария произошла на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На МСД (ЮВХ, в районе д. 3 корп. 14 по ул. Дорожной) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону Севанской улицы затруднено», — говорится в сообщении.

В ведомстве водителям рекомендовали искать пути объезда. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого стало известно, что в Крыму участок дороги «Саки-Евпатория» перекрыли из-за пожара в частном доме. Возгорание произошло в селе Прибрежное Сакского района. Пострадавших нет. В тушении частного дома задействованы 13 единиц техники.

Кроме того, в Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса, когда он находился в движении. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. О ее состоянии ничего неизвестно.