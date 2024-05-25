В Крыму в ДТП пострадали пять человек

Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП, которое произошло на трассе Ялта - Севастополь, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Крыма.

"Сегодня, 25 мая 2024 года, автомобиль "Мазда", двигаясь со стороны города Ялты в сторону города Севастополя, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних 2008, 2014 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура взяла под контроль ход проверки обстоятельств ДТП.

Пострадавших в ДТП доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства.