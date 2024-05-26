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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке выросло до девяти

Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с ограждением в Новокузнецке, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке выросло до девяти
© РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе, водитель автобуса съехал с проезжей части и врезался в ограждение железной дороги, в результате чего пострадали девять человек, которым оказывается помощь, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что автобус съехал с дороги в Новокузнецке и врезался в ограждение, пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

ДТП
Следственный комитет