Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке выросло до девяти

Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с ограждением в Новокузнецке, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Как сообщили в пресс-службе, водитель автобуса съехал с проезжей части и врезался в ограждение железной дороги, в результате чего пострадали девять человек, которым оказывается помощь, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что автобус съехал с дороги в Новокузнецке и врезался в ограждение, пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.