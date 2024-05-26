В Приморье пациент выпал из скорой в ДТП и погиб

В Приморье пациент выпал из автомобиля скорой медицинской помощи в ДТП и погиб, сообщило региональное МВД в соцсетях.

Авария произошла на 113-м километре автодороги «Раздольное — Хасан». По предварительной информации, водитель скорой не справился с управлением на повороте из-за неблагоприятных погодных условиях и съехал в кювет. В результате опрокидывания пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также травмировалась и была госпитализирована.

В мае Приморье проходили сильные дожди из-за циклона. Обильные осадки вызвали паводки, подъем воды в реках на юге края мог составить от 50 сантиметров до двух с половиной метров.

Как писала «Парламентская газета», 10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку у Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Погибли 7 человек. Водителя арестовали на два месяца.