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Люди погибли из-за врезавшегося в дерево автомобиля в Перми

Легковой автомобиль врезался в дерево в Перми. Погибли два человека.

Люди погибли из-за врезавшегося в дерево автомобиля в Перми
© Vse42.ru

В Кировском районе Перми на улице А.Ушакова сегодня, 26 мая, водитель автомобиля "ВАЗ-2115", мужчина 1994 года рождения, не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на обочину по ходу движения и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир 1990 года рождения от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, передает ГУ МВД России по Пермскому краю.

ДТП
МВД России