Люди погибли из-за врезавшегося в дерево автомобиля в Перми

Легковой автомобиль врезался в дерево в Перми. Погибли два человека.

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В Кировском районе Перми на улице А.Ушакова сегодня, 26 мая, водитель автомобиля "ВАЗ-2115", мужчина 1994 года рождения, не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на обочину по ходу движения и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир 1990 года рождения от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, передает ГУ МВД России по Пермскому краю.