ДТП с автобусом в Новокузнецке травмировало восемь человек

Новокузнечане сообщают о восьми пострадавших в ДТП с участием автобуса, влетевшего в ограждение.

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В социальной сети Telegram появилась новая информация об инциденте с пассажирским автобусом. По словам новокузнечан, ставших свидетелями аварии, в происшествии пострадало минимум восемь человек. Самые тяжелые травмы, утверждают очевидцы, получил водитель – его зажало у руля.

На фотографиях видно, как сильно передняя часть автобуса смята, лобовое стекло разбито.

Ранее редакция писала о подробностях инцидента, которыми поделились сотрудники МВД.