На трассе в Башкирии в ДТП пострадали трое взрослых и четверо детей

Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в столкновении двух автомобилей в Архангельском районе Башкирии. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Днем 26 мая на 73-м километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк вблизи деревни Тереклы столкнулись два легковых автомобиля: "Лада-Веста", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей, и "Фольцваген Гольф", в котором находились четыре человека, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками МЧС России произведено деблокирование пострадавших, оказана первая помощь до прибытия скорой медицинской помощи.

"В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек. Трое взрослых и четыре ребенка доставляются в больницу города Уфы", - говорится в сообщении.

Затруднения движения на автодороге нет. Причина аварии устанавливается.