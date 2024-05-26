В Саратовской области в ДТП на трассе погиб человек

Один человек погиб и еще трое, включая ребенка, пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 12:33 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Аткарском районе на трассе Саратов - Тамбов водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб мужчина 1980 года рождения. Пострадали две женщины 1958 и 1980 годов рождения и девочка 2009 года рождения", - сообщил Юрин со ссылкой на начальника службы спасения Саратовской области Никиту Зраду.

Пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.