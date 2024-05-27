Россиянка чудом выжила после лобового столкновения с фурой

В воскресенье, 26 мая, на одной из трасс Новосибирской области произошло лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля Toyota. Как сообщает NGS.RU, 27-летняя женщина за рулем Toyota чудом выжила.

В региональном управлении ГИБДД изданию рассказали, что Toyota Cresta ехала по трассе Р-256 «Чуйский тракт» из Барнаула в направлении Новосибирска. По данным автоинспекторов, на 117-м километре водитель пошла на обгон и не справилась с управлением, после чего врезалась в грузовик Sitrak, ехавший по встречной полосе. Затем ее авто также столкнулось с попутным грузовиком Volvo.

Женщина получила различные травмы, ее госпитализировали. На фотографиях с места аварии видно, что ее Toyota оказалась «смята» и спереди, и сзади. Сотрудники ГИБДД начали проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Смертельная авария ранее произошла на трассе А-149 «Адлер - Красная Поляна». Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги в кювет и врезался в бетонное ограждение. По данным ГИБДД, 54-летний водитель скончался на месте.