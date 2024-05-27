В Перми водитель протаранил пекарню и попал на видео

В Перми водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в пекарню. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь» и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло накануне в Свердловском районе города. По предварительным данным, никто не пострадал, но водитель и продавец пекарни сильно испугались.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что машина проломила стену пекарни и врезалась в прилавок. За ним в этот момент находилась женщина в форменном поварском колпаке. После того, как автомобиль протаранил прилавок, из него вышел водитель.

Пекарня, в которую врезался автомобиль, представляла собой отдельно стоящий павильон со стеклянными стенками, уточняет 59.ru. В результате ДТП сооружение получило серьезные повреждения. О причинах аварии не сообщается.