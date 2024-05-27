Автомобиль со школьниками и учительницей упал с обрыва

В Дагестане автомобиль, в котором учительница везла учеников после «Последнего звонка», свалился с обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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По его данным, автомобиль ВАЗ-2109, которым управляла женщина, выехал из Буркиханской средней школы и двигался последним в колонне. Помимо учительницы за рулем и трех учеников, в нем ехала и директор школы. Женщина-водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и автомобиль рухнул в реку с обрыва.

Одного из учеников, который получил тяжелые травмы, доставили в больницу Махачкалы, директор школы также госпитализирована. Двое других мальчиков-пассажиров не пострадали, женщине-водителю выжить не удалось.