В Москве машина сбила двух детей, пересекавших пешеходный переход на самокате

Машина сбила двух мальчиков, пересекавших регулируемый пешеходный переход на самокате в районе Пресненской набережной в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«Два ребёнка пострадали в ДТП в центре столицы», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке госпитализированы.