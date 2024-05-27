Подростков госпитализировали после ДТП с электросамокатом и мотоциклом на востоке Москвы

Двух подростков госпитализировали после столкновения электросамоката и кроссового мотоцикла на востоке города. Об этом в понедельник, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 15-летний юноша, управляя спортинвентарем, ехал с пассажиром по улице Большой Косинской, где не справился с управлением и совершил столкновение с электросамокатом 16-летнего мальчика, — сообщила собеседница «ВМ».

В ходе расследования инцидента стало известно, что несовершеннолетние, двигавшиеся на спортинвентаре, были без мотоэкипировки. В результате дорожной аварии несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Другой случай произошел 18 мая. В Москве на улице Фестивальной столкнулись 21-летний молодой человек, который двигался по тротуару на электросамокате, и 11-летний мальчик, управлявший велосипедом. Ребенка доставили в больницу.