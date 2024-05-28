Водитель сбил электросамокатчика на пешеходном переходе в Зюзино

Водитель Kia на улице Каховка сбил электросамокатчика, пересекавшего пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Об этом во вторник, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Telegram / Прокуратура Москвы

По словам собеседницы «ВМ», 17-летний парень был оперативно госпитализирован. Прокуратура взяла на свой контроль установление всех причин обстоятельств ДТП.

22 мая автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего Алтуфьевское шоссе на северо-востоке Москвы. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они приступили к установлению всех подробностей трагедии.