В Ростове-на-Дону в ДТП погиб студент из Эквадора

Студент Донского государственного технического университета (ДГТУ) погиб в результате аварии в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

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"Да, это студент ДГТУ из Эквадора", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС, является ли погибший студентом вуза.

Во вторник днем на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Как сообщали местные СМИ, в результате погиб студент ДГТУ.

По информации Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Citroen C2 допустила выезд на тротуар, где наехала на пешехода 2002 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых умер до приезда скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ГАИ.