Машина протаранила «Ростикс» во Владимире

Во Владимире на улице Благонравова водитель легкового автомобиля совершил наезд на здание заведения «Ростикс». Инцидент произошел, по предварительным данным, из-за того, что мужчина почувствовал себя плохо во время управления транспортным средством, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Плохое самочувствие привело к потере водителем управления, говорится в сообщении. По словам собеседницы агентства, ДТП произошло в среду, 29 мая, в 6.45 мск.

Как отмечается, мужчина 1976 года рождения управлял автомобилем Renault Logan. Пострадавших нет, заявили в УГИБДД. На обнародованных снимках с места происшествия видно, что часть кузова автомобиля оказалась в помещении, транспортное средство остановилось около терминала оплаты.

Ранее сообщалось, что в Якутии мигранты устроили гонки на грузовиках по улицам города и устроили ДТП. Отмечалось, что грузовики «Скания Р8Х400 Р380» и «Скания Р8Х400 Р380СВ8Х4Е» устроили ДТП днем 23 мая возле дома №14а проспекта Михаила Николаева.