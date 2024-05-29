$88.44-0.2596.24-0.07
Войти в почту

Движение на ТТК в Москве частично перекрыто из-за автомобильной аварии

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение на ТТК в Москве частично перекрыто из-за автомобильной аварии
© Газета.ру
«На внешней стороне ТТК (в районе д.3 по ул. Новая Башиловка) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП перекрыты три из четырех полос. Пробка растянулась на 3 км. В ведомстве посоветовали находить пути объезда.

До этого стало известно, что в Самаре сильный поток воды прорвался из-под земли и опрокинул припаркованный Kia Rio. После этого «коммунальный фонтан» начал затапливать дорогу. Пострадавших нет. В коммунальных службах рассказали, что вода прорвалась из-за проблем с теплосетью.

ДТП
Kia Rio
Kia
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости