Tesla Cybertruck не смог самостоятельно выбраться из горной реки

Похоже, что почти каждый день появляются новые видео, на которых водители Tesla Cybertruck пытаются покорить бездорожье. На этот раз препятствием для электромобиля стала быстротечная река с крутыми берегами, на которые пикап не смог забраться.

Автор видео утверждает, что оно снято в каньоне Азула.Мы видим, что электрический пикап никак не может зацепиться колёсами за берега, чтобы втянуть себя на сушу. Затем водитель пытается выбраться задним ходом, но получает тот же результат.

В конце концов водитель отчаялся и решил ждать помощи, которая пришла в виде Chevrolet Silverado.

Совершенно очевидно, что водитель электрического пикапа слишком поверил маркетинговым речам Илона Маска о «потрясающей проходимости» Cybertruck, вот только на деле всё оказалось иначе.