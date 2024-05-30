В Омске водитель снял на камеру, как женщина на скорости сбила мотоциклиста

В сети распространяется видео с серьезным ДТП с «легковушкой» и мотоциклом в Омске. Кадры опубликовало сообщество «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на ул.10 лет Октября произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Предварительно, девушка, поворачивая во двор, не уступила дорогу мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении», — говорится в публикации.

Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали с переломами. На опубликованных кадрах видно, как в результате столкновения мужчина отлетел на несколько метров от места аварии.

До этого дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Судя по видеозаписи, дети ехали выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.