Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Легковой автомобиль и минивэн столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по региону.
Авария произошла примерно в 20:45 мск в Шацком районе. За рулем Lada Granta был 61-летний мужчина, микроавтобусом Toyota управлял 40-летний водитель.
«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta погиб», — отметили в ведомстве.
По информации УГИБДД, семь человек из минивэна госпитализировали.
Днем 30 мая в Башкирии столкнулись пять большегрузов. Инцидент произошел на 1205-м километре трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, водителя одной из фур осмотрели медики.
Накануне автомобильная авария парализовала движение на ТТК в Москве. Из-за ДТП перекрыли три из четырех полос. Пробка растянулась на три километра.
До этого стало известно, что в Самаре сильный поток воды прорвался из-под земли и опрокинул припаркованный Kia Rio.