Появилось видео, как россияне на УАЗе попали в жесткое ДТП с автобусом в Абхазии

В Абхазии российские туристы попали в ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречку. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Авария произошла в пятницу утром, 31 мая, по дороге на озеро «Рица», в Гудаутском районе республики Абхазия», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на одном из серпантинов россияне на УАЗе лоб в лоб столкнулись с микроавтобусом Mercedes, который выехал на встречу для обгона. Пострадавших нет.

До этого дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Судя по видеозаписи, дети выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.